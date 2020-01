Szczesny: “Vogliamo vincere tutto, Kulusevski gran colpo. Scudetto? Non c’è solo l’Inter”

Wojciech Szczesny, portiere della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sul nuovo anno e sugli obiettivi del club bianconero. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo pronti a ripartire con tante fame e voglia di vincere tutti i trofei possibili in questo 2020. Gol subiti? Si deve migliorare in difesa, perché solitamente il campionato lo vince la squadra che subisce meno gol. Noi abbiamo la qualità per farlo, dobbiamo ritrovare la voglia di soffrire e lottare per non prendere gol. Conoscendo i miei compagni, so che riusciremo a farlo molto presto. Per lo scudetto in corsa c’è anche la Roma, che sta molto bene. Qualche settimana fa nessuno parlava della Lazio che è una delle squadre più forti del nostro campionato. Direi che in corsa ci sono Inter, Lazio e Roma. I miei obiettivi? Voglio vincere tutto, alla Juve è sempre così. Poi c’è l’Europeo, ci sono tanti trofei da vincere e punto a vincere tutto. Kulusevski? La Juve ha fatto gran colpo”, ha chiuso Szczesny.

Foto: Twitter ufficiale Juventus