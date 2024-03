Szczesny: “Una vittoria in casa al 95′ su nove partite, non è una cosa da Juve”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio: “Ora entrare in Champions renderebbe positiva la stagione. Me lo avessero detto due mesi da non avrei mai accettato. Lo scudetto era un sogno, non un obiettivo. Poi ci è scappato e ci ha tolto energie ma non deve essere una scusa perché 1 vittoria in nove partite al 95′ in casa non è una cosa da Juve”

Foto: Instagram Szczesny