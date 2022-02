Szczesny: “Tutte le nazionali facciano come la Polonia. Vediamo se la Fifa ha le palle di far vincere la Russia”

Toccato in prima persona dal conflitto tra Russia e Ucraina, visto che la moglie è di Vinnycja, Szczesny è tornato sulla questione ai microfoni di Dazn dopo la partita contro l’Empoli. In particolare, il polacco si è soffermato sui playoff di qualificazione a Qatar 2022 (la Polonia è nello stesso gruppo della Russia): “Ho deciso di fare una scelta di non giocare la partita contro la Russia dei playoff del mondiale. Sono stra-contento che i miei compagni abbiano fatto uguale. Se dobbiamo perderla a tavolino lo faremo a testa alta sapendo che abbiamo fatto la scelta giusta. Speriamo che la gente faccia le scelte giuste, le partite non si giochino e la Russia non vada al mondiale. Questo però non tocca a noi. Il nostro lo abbiamo fatto”.

L’auspicio di Szczesny è che anche le altre Nazionali seguano la Polonia, come dichiarato anche da Nedved nel prepartita di oggi: “Lo spero anche io. Credo che tutte le nazionale dovrebbero seguire il nostro esempio. Così vediamo se la FIFA ha le palle di dare il mondiale a tavolino alla Russia. Non credo proprio”.



Foto: Szczesny Twitter