Szczesny sull’episodio di Allegri e la lingua italiana: “Lo disse per evadere dalla domanda”

Intervistato sul canale Youtube di Luca Toselli, l’ex portiere Wojciech Szczęsny ha parlato a tutto tondo della sua carriera e della sua esperienza alla Juve. Il classe ’90, è tornato anche sul famoso episodio in cui Allegri, commentando alcune dichiarazioni polemiche del portiere dopo l’amara sconfitta col Siviglia in Europa League, disse che lo stesso si era espresso male non conoscendo bene la lingua italiana.

Le sue parole: “Per uscire dalle domande, Max usa dire una ca***ta, ed è fatta. Io non ce l’avevo neanche con lui, ma con la squadra. Perché in quella partita li abbiamo avuto un approccio pessimo, ed era una semifinale di Europa League. E se non arrivi a giocarti una partita così importante con la gioia di giocartela ma con l’atteggiamento di voler difendere il risultato, allora non puoi vincere il trofeo”.

Foto: Instagram Szczesny