Szczesny: “Siamo cresciuti? Veniamo da tre vittorie, ne servono altre 10 per dirlo”

Wojciech Szczesny, portiere polacco della Juventus, ha parlato a Dazn nel pre partita della sfida tra i bianconeri e il Venezia.

Queste le sue parole: “Veniamo da tre vittorie consecutive, ma per dire di essere cresciuti ne servono almeno altre 8-10. E’ un momento positivo, continuiamo a dare il massimo. Il Venezia gioca un calcio positivo, europeo e fa tanti gol in casa, per cui dovremo essere ordinati”.

Foto: Twitter Juve