Szczesny rivela: “CR7 si è sdebitato con noi compagni dopo il rosso a Valencia. Ecco come”

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus e della Nazionale polacca, ha parlato al canale YouTube Foot Truc raccontando un retroscena che chiama in causa Cristiano Ronaldo: “Con Allegri avevamo una regola: chi veniva espulso si sarebbe dovuto sdebitare con i compagni. Come si è sdebitato Cristiano? Regalando a tutti noi compagni un iMac, ma due mesi dopo perché continuava a dire che non aveva fatto nulla in quella circostanza”.

Foto: Juventus Twitter