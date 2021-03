Szczesny: “Risposta importante dopo una settimana non bella”

Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo di Cagliari.

Queste le sue parole: “Risposta importante, credo che abbiamo passato una settimana non bella, molto triste, però dovevamo rispondere sul campo. Oggi abbiamo vinto contro una squadra che ultimamente stava facendo molto bene, abbiamo portato a casa tre punti fondamentali”.

Il fatto di poter lavorare tutta la settimana adesso vi dà la convinzione di poter fare un filotto di vittorie?

“Sì, siamo consapevoli che per vincere lo Scudetto bisogna vincerle tutte. Ora abbiamo un po’ più di tempo per recuperare le energie, ce la giocheremo fino alla fine”.

Hanno riaperto gli stadi in Israele. Quanta manca avere quell’ambiente?

“E’ la cosa più bella nel calcio, è energia nello stadio, l’esultanza con i tifosi, mancano tanto. Non vediamo l’ora che anche qui in Italia possano tornare”.

Sulle critiche dopo il Porto: “Il fastidio è solo per il fatto che siamo usciti dalla Champions, non giocando bene. Poi le critiche sono tutte giuste. Bisogna accettarle e poi cercare di rispondere in campo. Cristiano ha fatto proprio quello, ha risposto in campo, ha fatto la tripletta perfetta, quindi complimenti a lui”.

Foto: Zimbio