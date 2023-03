Szczesny: “Possiamo andare in Champions anche con il -15 di penalizzazione. E vogliamo vincere l’Europa League”

Intervenuto in conferenza stampa, il portiere della Juventus, Wojchech Szczesny, ha così parlato dell’Europa League: “E’ diverso ma anche stimolante, io e la Juventus non l’abbiamo mai giocata e non c’è un calo in una gara del genere. Non ci sono problemi. E’ la soddisfazione di vedere le italiane in Europa, viste le performances della Juventus noi non abbiamo meritato ed è giusto essere qui in Europa League. Daremo tutto per vincere questa competizione”.

Poi ha proseguito parlando delle italiane che stanno andando avanti in Champions League: “Sono contento, è bello per il calcio italiano. Lo auguro anche al Napoli. Noi abbiamo vinto all’andata, la Roma anche, è un bel segnale per il nostro calcio. Il prossimo anno vogliamo giocare di martedì o mercoledì, questa è un’opportunità di andare in Champions. Ma credo che anche col -15 possiamo arrivarci tramite il campionato, ci sono le possibilità di giocarla”.

Foto: Instagram Szczesny