Szczesny non ha dubbi: “Ramsey può essere una grande aggiunta per la Juventus, è un ottimo giocatore”

Wojciech Szczęsny, portiere della Polonia e della Juventus, ha parlato direttamente dal ritiro della Nazionale: “Aaron Ramsey quando è in forma è un ottimo giocatore. Prenderei anche lui per farlo giocare in coppia con Pogba. Gli infortuni sono stato un grosso problema per Ramsey negli ultimi anni, ma la decisione spetta a lui e al club. Se riuscirà a rimettersi in forma sarà una grande aggiunta per la nostra squadra o per qualsiasi club in Europa perché è un giocatore brillante“.

Foto: Twitter Ramsey