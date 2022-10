Szczesny: “Nel doppio confronto con il Maccabi dobbiamo prenderci 6 punti”. E su Perin

Zero punti nel proprio girone di Champions League nelle prime due giornate, a causa delle sconfitte contro Psg e Benfica, che mettono la Juventus con le spalle al muro. La vittoria in campionato contro il Bologna ha aiutato per il morale, ma domani (ore 21:00) contro il Maccabi Haifa non si può davvero sbagliare. In conferenza stampa è intervenuto il portiere bianconero Szczesny: “Dovremo avere un atteggiamento simile a quello col Bologna. Tranquilli, consapevoli della situazione, della difficoltà della situazione in Champions. Il doppio confronto col Maccabi vuole 6 punti per arrivare allo scontro diretto col Benfica con la possibilità di passare il turno”. Sulla concorrenza con Perin: “”Sento l’amicizia. E’ un amico, non mi sorprendono le sue prestazioni, è sempre pronto a darci una mano da grande portiere”.

Foto: sito Juventus