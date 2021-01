Szczesny: “Mandzukic porta esperienza, sarà un avversario tosto”

Intervistato da Sky, il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato anche del mercato svolto dal Milan: “L’arrivo di Mandzukic porta esperienza, sarà un avversario tosto. Noi però facciamo il nostro, bisogna recuperare posti in classifica perché non ci basta la nostra posizione attuale. Dobbiamo lottare per lo scudetto e lo faremo fino alla fine. Il calcio di Pirlo? Nel percorso di crescita di questo calcio offensivo bisogna avere la testa leggera quando si ha il pallone tra i piedi. Quando si perde la palla invece devi diventare aggressivo e mangiarti il campo per riconquistare il possesso. È anche un aspetto mentale. Stiamo provando tutto questo e contro Napoli c’è stato un equilibrio perfetto, la base per vincere era quella. Eravamo compatti e stretti, e quando c’era da soffrire ci siamo sacrificati. Davanti poi siamo stati efficaci”.