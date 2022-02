Szczesny: “La Russia non dovrebbe giocare il mondiale. Non pensiamo allo scudetto”

Tra i tanti personaggi del mondo del calcio che si sono espressi sulla questione Russia-Ucraina c’è anche Szczesny, che tramite i social ha dichiarato di non voler giocare la partita contro la Russia, valida per la qualificazione a Qatar 2022: “Ho deciso di fare una scelta di non giocare la partita contro la Russia dei playoff del mondiale. Sono contento che i miei compagni mi abbiano appoggiato. Se dobbiamo perderla a tavolino lo faremo a testa alta. Speriamo che la gente faccia le scelte giuste e che la Russia non vada al mondiale. Questo però non tocca a noi“. Il portiere della Juventus ha parte della famiglia ucraina: “La maggior parte della mia famiglia da qualche settimana è lontana dall’Ucraina. C’è gente in Ucraina che è nascosta e cerca di scappare. La situazione è brutta“. Sulle parole di Nedved nel prepartita: “Credo che tutte le nazionale dovrebbero seguire il nostro esempio. Così vediamo se la FIFA ha le palle di fare andare la Russia al mondiale a tavolino. Non credo proprio“.

Sulla classifica: “Abbiamo davanti a noi degli obiettivi molto improntati. Siamo ancora dietro ma chi è davanti sta frenando un po’. Guardiamo una partita alla volta. Oggi era importante prendere i tre punti. Dove si arriva si arriva. Noi abbiamo l’obiettivo di arrivare a 83 punti. Allegri dice di vincere la prossima. Abbiamo ancora 33 punti da prendere. Se arriviamo a 83 bene“.

Sull’Empoli e Vlahovic: “Ci hanno pressato uomo contro uomo a tutto campo. Non potevamo mai trovare la profondità perché c’era vento contro. A campo aperto ogni tanto abbiamo sbagliato. Vlahovic ha portato entusiasmo. Poi sul campo si vede che ci dà una presenza davanti. È molto bravo a tenere palla e davanti alla porta non sbaglia mai. Ci ha portato tanto entusiasmo e tanta qualità. Sarà un giocatore importante per il futuro di questa squadra“.

Foto: Twitter Szczesny