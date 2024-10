Szczesny: “Inutile parlare di Yamal. Impressionato da Cubarsí, non è un difensore tenero”

Lunga intervista al Mundo Deportivo di Wojciech Szczesny. Il portiere del Barcellona ha parlato dei nuovi compagni di squadra soffermandosi su chi lo ha colpito di più: “Se guardi una partita dal vivo è molto diverso dal vederla in televisione e poi guardandola dallo stadio puoi vedere come si comportano i giocatori. Cubarsi è stato impressionante per me. Dopo averlo visto in TV mi aspettavo che fosse un tipo di difensore moderno, elegante con la palla, ma più morbido. Quando lo vedi dal vivo, in realtà non è affatto tenero e prende ottime decisioni”.

Poi ha proseguito: Certo è bravo con la palla perché la sua qualità tecnica è molto alta, ma in realtà le sue qualità difensive sono molto, molto alte. Non vedo l’ora di giocare con lui. Sono rimasto molto colpito. Anche i difensori. Non è necessario parlare di Lamine Yamal, ma non ha senso. Conosco Yamal ma la difesa gioca in modo molto diverso da quello a cui sono abituato, sono rimasto molto colpito. Mi ha colpito molto il carattere e il modo in cui si comportano in campo – ha concluso Szczesny -. Quindi non vedo l’ora di creare una connessione forte e positiva con loro”.

Foto: instagram Barcellona