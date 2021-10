Szczesny: “Ho fatto perdere 5 punti e dobbiamo recuperare. Il derby occasione giusta per confermarsi”

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato a DAZN a pochi minuti dalla gara con il Torino.

Queste le parole del polacco: “Abbiamo uno spirito nuovo. Già mercoledì contro il Chelsea si è visto uno spirito diverso. Siamo consapevoli che abbiamo sbagliato inizio stagione, ora dobbiamo recuperare. Nei momenti di difficoltà cerco anche il sostegno dei miei compagni e del mister che sono stati bravissimi. Però ci sono ancora punti da recuperare e so che ho perso cinque punti in due partite per la mia squadra e ora bisogna recuperarli”.

Foto: Twitter Juve