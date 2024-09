Szczesny: “Grazie per questi sette anni di amore. Questa è casa mia e voi siete la mia famiglia”

Per celebrare il ritorno del portiere polacco, il presidente bianconero Gianluca Ferrero gli ha tributato una targa e una maglietta con il numero 252, ossia il numero di presenze collezionate da Szczesny alla Juventus.

Il popolo bianconero ha poi celebrato il classe 1990 con applausi e cori, prima di ascoltare un suo discorso. “Vi ringrazio per i sette anni di amore che mi avete dimostrato”, ha dichiarato l’ex portiere della Juve. “E soprattutto per l’amore che mi avete dimostrato nell’ultimo mese. Mi avete fatto sentire importante, rispettato e amato pur sapendo che non avrei più potuto ripagarvi con le parate: mi avete fatto sentire a casa, questa è casa mia e voi siete la mia famiglia. Grazie mille”.

Foto: Instagram Szczesny