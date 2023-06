Szczęsny: “Futuro? Ho un contratto con la Juve fino al 2025 e intendo rispettarlo”

Wojciech Szczęsny , portiere della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Moldavia-Polonia, gara per le qualificazioni a Euro 2024, ammettendo di non avere intenzione di lasciare il club bianconeri: “Ho confermato alla società di essere pronto ad adempiere integralmente al mio contratto. La situazione societaria della Juventus non ha assolutamente alcuna influenza sulle mie decisioni. Ho un contratto fino al 2025 e fino ad allora nessuno mi vedrà con una maglia diversa”.

