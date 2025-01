Szczesny, finalmente il debutto: Flick lo lancia titolare in Coppa del Re

A 94 giorni dalla firma col Barcellona, Szczesny troverà finalmente la sua prima presenza blaugrana, in occasione della sfida di Coppa del Re delle 19:00 contro l’Unión Deportiva Barbastro. Arrivato nel club di Laporta a parametro zero per sostituire l’infortunato Ter Stegen (fuori per tutta la stagione), il portiere ex Juve si è ritrovato a confrontarsi con l’esplosione di Inaki Pena, che si è preso la titolarità a suon di ottime prestazioni. Alla vigilia del match il tecnico lo aveva detto: “Szczesny ha lavorato molto bene, ma non abbiamo preso una decisione, la prenderemo domani prima della partita”.

Foto: Instagram Szczesny