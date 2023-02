Szczesny: “Emozionante vincere così. Di solito annullano a noi i gol al 90′. Penalizzazione? Guardo la classifica con i punti fatti sul campo”

Wojciech Szczesny portiere della Juventus, è stato intervistato da Dazn dopo la gara con la Fiorentina.

Queste le sue parole:“E’ emozionante quando vinci la partita 1-0 con un gol annullato al 90esimo. E’ importante, vista la nostra situazione, i tre punti sono sempre fondamentali, eravamo molto contenti di portarla a casa”.

Sul gol annullato ti sei reso conto di qualcosa? “Onestamente mi sembrava fallo, poi l’arbitro ha detto di averlo annullato per un fuorigioco su cross di Ranieri… non ero proprio consapevole. Però è comunque bello, mi sa che è la prima volta che mi succede di prendere un gol annullato al 90esimo, di solito succede a noi. Stasera godiamoci questa vittoria anche in queste condizioni un po’ fortunate, diciamo”.

Sulla penalizzazione: “Una cosa da gestire, ognuno ha una reazione diversa. Io per diversi giorni sono stato nervoso, poi ogni giorno mi sono alzato guardando la classifica. Lottare per la parte destra della classifica mi stimola molto meno, quindi mi sveglio e guardo cosa abbiamo guadagnato il campo”.

Ha inciso la penalizzazione con l’Atalanta? “Non vorrei usarla come una scusa, perchè io con l’Atalanta ho fatto un errore grave, che non ha nulla a che fare con la situazione. Però cerco di trovare un equilibrio per arrivare alla partita con la massima condizione. Magari ho fatto un errore perchè sono scarso, ci sta anche quello”.

Foto: twitter Juve