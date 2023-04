Szczesny: “È stato spaventoso, ma sto bene. Spero di tornare in campo il prima possibile”

Wojciech Szczesny ha commentato, tramite i propri social, lo spavento per l’uscita dal campo di ieri contro lo Sporting Lisbona quando ha avuto problemi di respirazione: “Beh, è stato spaventoso. Grazie a tutti per i vostri messaggi e auguri di guarigione. Sto bene, spero di tornare in campo il prima possibile. Un grande ringraziamento allo staff medico dell’Allianz Stadium per il supporto e a Perin per essere il nostro eroe di giornata”.

Foto: Instagram Szczesny