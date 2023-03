Szczesny: “Dobbiamo giocare come all’andata, ordinati e limitando il Friburgo”

Il portiere della Juve, Wojciech Szczesny, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League da disputare in Germania contro il Friburgo. I bianconeri ripartiranno dalla vittoria di 1-0 ottenuta all’Allianz Stadium. Alcune parole dell’estremo difensore polacco: “Per portare a casa un buon risultato serve ripetere quello della gara d’andata. Siamo stati ordinati, limitando il Friburgo, che non ha tirato quasi mai in porta. Servirà ordine: loro sono ordinati dietro, è dura segnare. Abbiamo la possibilità di portare a casa un trofeo europeo, ma in campionato dobbiamo prepararci al massimo e vogliamo i tre punti. Non credo sia più facile ma ci stimola sicuramente. E’ l’opportunità di vincere un trofeo. Europa League diversa ma stimolante, io e la Juventus non l’abbiamo mai giocata e non c’è un calo in una gara del genere. Non ci sono problemi”.

Foto: Instagram Szczesny