Szczesny: “Champions? Il Barcellona parte sempre per vincere trofei. E’ una squadra giovane, il futuro è roseo”

Wojciech Szczesny, da poco nuovo portiere del Barcellona, ha parlato al Mundo Deportivo della sua avventura in blaugrana: “Qui per fare il titolare? No, non è vero. Nessuno può comunque darti questa garanzia perché devi guadagnarti il ​​tuo posto. E una volta guadagnato il tuo posto, dovrai giocare abbastanza bene per mantenerlo. Come ho detto, sono qui per aiutarti. E in che senso la società avrà bisogno del mio aiuto lo deciderà l’allenatore. Se è per aiutare Iñaki ad avere la migliore stagione possibile, lo aiuterò in questo modo. Se è sul campo, ti aiuterò in questo modo. E penso di poter fare entrambe le cose ad un ottimo livello”.

Se ho chiesto consiglio a Lewandowski? “Gli ho parlato perché è qui da due anni. Vedo il cambiamento in lui. È cambiato molto da quando è arrivato al Barcellona, ​​è molto più aperto alla gente, è una persona più calda. Ha trascorso molto tempo in Germania, dove la gente è piuttosto fredda e tutto ruota attorno alla disciplina. Si è trasferito qui ed è molto più rilassato. È il mio punto di riferimento e sono molto grato per il suo aiuto in queste prime settimane al club”.

Barcellona favorito per la Champions? “Ci sono alcuni club in Europa che ci aspirano sempre e non giocano mai solo per partecipare. Da quello che ho visto prima di venire qui e da quando sono qui, la squadra è molto buona. È molto giovane, con tanta qualità e tante promesse anche per il futuro. E sono sicuro che tutti daranno il 100% per provare a vincere trofei. E anche se ciò non dovesse accadere, anche se il Barça non vincesse la Champions League quest’anno, il futuro è molto buono. Vedo il talento e tutti i giovani che hanno 17, 18 o 19 anni sembrano davvero calciatori di altissimo livello. Al di là di quest’anno, il futuro di questo club sembra molto buono”.

Foto: Instagram Barcellona