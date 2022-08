Szczęsny, brutto infortunio alla caviglia. Al suo posto Perin

Tegola per la Juventus che perde Wojciech Szczęsny, per infortunio. Il portiere polacco, in una uscita al 42′, è caduto male su una caviglia ed è stato costretto ad uscire, molto dolorante. Al suo posto è entrato Perin, che ha già giocato le prime due partite, per un infortunio muscolare al polacco.

Stavolta, però, si teme uno stop un po’ più lungo. La Juve chiaramente attenderà gli esami a cui si sottoporrà il portiere nelle prossime ore per capire quanto tempo dovrà stare fuori.

Foto: twitter Juve