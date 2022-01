Szczesny attende il green pass: in Supercoppa non ci sarà

Lo aveva annunciato in conferenza stampa rapidamente Massimiliano Allegri. Domani, in Supercoppa contro l’Inter giocherà Mattia Perin. Il portiere della Juventus, Wojciech Szczęsny, non ci sarà, perchè solo oggi ha fatto la prima dose di vaccino.

Szczesny era uno dei calciatori non vaccinati in Serie A. Ma dopo il decreto legge nuovo, che dal 10 gennaio, prevede obbligo di green pass, anche per i calciatori, l’estremo difensore polacco ha dovuto adeguarsi alla normativa.

Quindi, Tek oggi ha sostenuto la prima dose di vaccino, ed attende il green pass provvisorio (in attesa di completare il ciclo). Domani contro l’Inter, per protocollo, potrà arrivare allo stadio solo pochi minuti prima della partita e a questo punto, Allegri non ha voluto problemi e schiererà Perin dall’inizio.

Foto: Twitter Juventus