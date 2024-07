Szczesny apre all’Arabia: “Di solito rispetto i contratti, ma se il tuo club ha bisogno di te…”

Il futuro di Szczesny sarà lontano dalla Juventus, questo lo abbiamo anticipato in tempi non sospetti. E abbiamo svelato anche la pista araba, con chiaro riferimento all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Si trattava soltanto di aspettare l’apertura del mercato arabo, intanto il portiere polacco non ha fatto troppi giri di parole in un’intervista rilasciata al canale ‘Foottrucktv’: “La lealtà è molto, molto importante per me, sono abituato a rispettare i contratti. Ma se il club che ti ha dato tanto, ha bisogno di risolvere il contratto e del tuo aiuto, tu dovresti essere in grado di aiutarlo”. Per la Juve sarebbe importante scaricare l’ingaggio dell’ultimo anno in bianconero, 13 milioni lordi, per accogliere Di Gregorio prescelto da tempo.

Foto: Instagram Szczesny