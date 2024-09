Szczesny ad un passo dal Barcellona. Richiesta l’attivazione dell’articolo 77

Szczesny sembra ormai ad un passo dal vestire la maglia del Barcellona. Secondo Diario Sport, sito d’informazione calcistica spagnolo, il club blaugrana avrebbe richiesto alla Liga l’attivazione dell’articolo 77, che permette ai club di ingaggiare un nuovo giocatore per sostituirne uno infortunato a lungo termine. L’arrivo del portiere ex Juve sembra quindi ormai imminente, e martedì potrebbe già essere in tribuna per assistere alla gara di Champions League dei suoi futuri compagni di squadra.

Foto: Instagram Szczesny