Sylvinho (CT Albania): “L’Italia è forte, ci ha concesso poco. La Croazia lo è altrettanto. Con la Spagna sconfitta strana”

il CT della Nazionale dell’Albania, Sylvinho, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Croazia, seconda gara del girone B, quello dell’Italia.

Queste le sue parole: “In questi Europei dovremo esser bravi a cogliere le nostre opportunità e a fare del nostro meglio. È un girone difficile e ora affrontiamo la Croazia, una squadra di qualità. Contro l’Italia non è che noi non abbiamo provato ad attaccare, piuttosto direi che loro non ce l’hanno permesso. L’Italia ha una squadra forte, ma siamo rimasti in partita sino al fischio finale”.

Che cosa si aspetta dalla Croazia? “Ho visto la gara Germania-Croazia e l’ho studiata. La Croazia ha fatto una buona prestazione, pur avendo perso per 3-0, è stata una sconfutta strana. Se leggi le statistiche della partita senza sapere il risultato non crederesti mai che la Croazia abbia perso. A questo livello, però, può succedere di tutto”.

Sui cambiamenti: “Cosa cambierei della partita contro l’Italia? Si migliora sempre, si vede. L’Italia è una squadra forte, fermare il palleggio di Jorginho e Barella per noi è stata una cosa difficile. Hanno calciatri di un livello molto alto. nel primi 15′ siamo stati sottotono, ma è la seconda volta che siamo in un Europeo e abbiamo giocatori govani. Devo ringraziarli perché siamo rimasti in gara fino all’ultimo momento”.

Foto: Instagram Sylvinho