Sylvinho (ct Albania): “La Spagna potrebbe vincere l’Europeo anche con le seconde linee”

Il commissario tecnico dell’Albania, Sylvinho ha parlato ai microfoni della UEFA dei miglioramenti della sua squadra, che dovrà disputare una grande partita se vorrà vincere e sperare di passare il turno: “Penso che abbiamo fatto bene contro la Croazia e forse meritavamo di vincere. Ho molto rispetto per loro ma penso che siamo stati più bravi. Molte persone non si aspettavano di vederci giocare a que, livello”.

“Sono così felice che siamo ancora in lotta per superare la fase a gironi. Quasi nessuno credeva che saremmo stati in grado di competere contro nazionali così forti. Alcuni pensavano che avremmo subito tre o quattro gol in ogni partita, ma eccoci qui, ancora aggrappati al torneo”.

Infine: “Potrebbe giocare la finale con le seconde linee e vincere lo stesso. La Spagna ha il suo DNA, ha sempre avuto tanta qualità a centrocampo ma in più adesso ha giocatori molto veloci e può fare malissimo sulle fasce. Sono ben organizzati in difesa, fanno un buon pressing. È una delle squadre più forti del mondo ma sappiamo che è possibile, tutto può succedere in 90 minuti”.

