Sylvinho (ct Albania): “Domani sarà decisiva per l’Italia. Ci proviamo, in 90 minuti può succedere di tutto”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Euro 2024 contro l’Italia, il commissario tecnico Sylvinho ha fatto il punto sulla sua Albania. Queste le sue dichiarazioni: “Se per voi il modulo dell’Italia è un grosso dubbio, lo è anche per noi… L’Italia si adatta, gioca il 4-3-3 o il 3-4-3. Non è un problema, è una squadra tosta, difficile. Cambia qualcosa quando difendono e attaccano, ma se parliamo a livello generale l’Italia è forte a prescindere dal modulo, si difendono molto bene e concedono pochissimo. Nell’ultima parte del campo hanno giocatori molto bravi. Portiere? Dobbiamo ancora scegliere, non abbiamo ancora deciso”.

Sul girone: “Giocare con tre big? “È un bel casino… Capiamo la grandezza della competizione e degli avversari. Nel 2018 col Brasile iniziammo pareggiando contro la Svizzera. È un campionato molto duro, una volta che non vinci la prima gara poi magari i favoriti ti mettono in difficoltà. Noi abbiamo la nostra pressione, dobbiamo provarci. È una gara decisiva per l’Italia, per loro sì. Nel 2018 ho avuto una esperienza simile col Brasile. Noi andiamo sul campo per provarci e lì vediamo, è una competizione molto dura. In 90 minuti può succedere di tutto”.

Foto: Instagram Sylvinho