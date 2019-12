Svolta Roma in arrivo: da Pallotta a Friedkin per 790 milioni!

Svolta in arrivo in casa Roma, come noto presto si verificherà il passaggio di proprietà. Ormai da settimane è stata avviata la trattativa per la cessione del club che da James Pallotta sta per passare nelle mani di Dan Friedkin. Il magnate texano (nato a San Diego nel 1965) preleverà la maggioranza delle azioni della società e tutto sarà più chiaro nelle prossime ore, l’annuncio dell’accordo tra le parti potrebbe arrivare già domani mattina. Tutto ciò in attesa di sistemare i documenti e stipulare i contratti. Il 54enne miliardario americano Thomas Daniel Friedkin, amministratore delegato dei distributori Toyota degli Stati del Golfo (fondato da suo padre Thomas Hoyt Friedkin) e presidente e allo stesso tempo CEO della Friedkin Companies, per l’acquisto del club capitolino verserà 790 milioni di euro, una cifra record: 272 milioni di euro di indebitamento e 150 milioni di euro di aumento di capitale (entro il 31 dicembre del 2020) e la prima tranche da 50 verrà versata entro le prossime 48 ore. Una volta definiti questi passaggi, entro un mese, il closing. In queste situazioni prevale sempre un minimo di cautela, parliamo di tratttive importanti e delicate, ma la strada è tracciata.

Foto: Friedkin.com