Svolta nell’arbitraggio: Rocchi pronto ad istituire una squadra di soli “varisti”. A luglio inizia il corso

Ieri i vertici arbitrali hanno discusso in trasparenza di alcuni di quelli che sono stati gli episodi che più hanno fatto discutere lungo l’arco della stagione. “Se l’arbitro, da Var, si porta dietro l’atteggiamento che ha in campo, sbagli”, dice Rocchi a proposito degli arbitri, come si legge su Calcio&Finanza, “Proprio per questo nascerà una squadra di soli “varisti”…», ha detto Rocchi. Saranno in 10, destinati solo al monitor. A luglio, dunque, via al corso che per la prossima stagione dovrà mettere a disposizione del designatore almeno dieci figure da utilizzare solamente al Var. L’Italia sarà la prima a sperimentare questa novità. “Potranno essere trovati tra chi ha smesso o anche tra i più giovani che dimostrano di possedere le caratteristiche giuste. Vogliamo formare arbitri sul modello europeo. E per media falli fischiati, ammonizioni e rigori concessi siamo in perfetta linea con la Champions League”, sottolinea il designatore.

FOTO: Sito AIA