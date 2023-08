Svolta nella notte: Gabri Veiga ha scelto l’Al Ahli

Niente Napoli, Gabri Veiga ha scelto l’Al Ahli. Un tweet dall’Arabia delle 00,36 ha certificato la conclusione imminente dell’operazione con il via libera del Celta Vigo. Una beffa per il Napoli che la scorsa settimana aveva praticamente chiuso, tra giovedì e venerdì, l’accordo per il talentuoso centrocampista ventunenne, come confermato dallo stesso Benitez e con la partenza per l’Italia programmata per domenica scorsa. Poi evidentemente la trattativa ha avuto uno stop, nella serata di martedì avevamo raccontato che il Napoli aveva dato un ultimatum e che avrebbe aspettato per non più di 36 ore. Ma evidentemente Gabri Veiga e il Celta Vigo stavano già pensando alla soluzione araba, fondamentale il pressing dell’allenatore Jaissie, nell’Al Ahli Veiga troverà tra gli altri Roberto Firmino. L’aspetto curioso è che l’Al Ahli aveva cercato con forza Piotr Zielinski e poi aveva incassato la sorprendente decisione di qualche settimana fa del centrocampista polacco che aveva scelto di restare a Napoli. Adesso la svolta imminente Veiga…

Foto: Instagram Veiga