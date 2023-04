Svolta nel campionato Primavera, imposto l’obbligo di cinque italiani nella distinta gara

Dopo la mancata qualificazione agli ultimi due Mondiali, oltre alle tante critiche sui pochi giovani italiani per il futuro, la Lega Serie A ha cambiato alcune regole per il campionato Primavera 1. Dalla prossima stagione infatti sarà obbligatorio schierare nella “distinta gara” almeno 5 ragazzi convocabili nelle Nazionali giovanili italiane, insieme ad altri 5 cresciuti nel club (senza distinzioni di nazionalità). Le quote si alzeranno nelle stagioni a venire: 8+8 nel 2024-25, 10+10.

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha commentato così: “Siamo certi che in un breve arco temporale potremo vedere i benefici attesi”.

Foto: campionato-primavera-foto-sito-lega-serie-a