Svolta nel calcio, la Federcalcio brasiliana annuncia: “Un punto di penalità per episodi razzisti”

Si preannuncia una svolta importante per il mondo del calcio la scelta della Federcalcio brasiliana che ha annunciato, a partire dal prossimo 22 febbraio, la possibilità di assegnare un punto di penalizzazione in classifica a tutte le squadre che si renderanno protagoniste di comportamenti razzisti in campo. Ecco il comunicato della Federcalcio brasiliana: “La CBF punirà severamente gli atti di razzismo nel calcio. L’ente brasiliano è il primo al mondo ad adottare nel Regolamento Generale delle Competizioni la possibilità di punire sportivamente un club in caso di razzismo. Si ritiene gravissima l’infrazione di carattere discriminatorio praticata da dirigenti, rappresentanti e professionisti delle Società, atleti, tecnici, componenti della Commissione tecnica, tifosi e squadre arbitrali nelle competizioni coordinate dalla CBF. Ai sensi dell’articolo 134 del RGC, la sanzione sarà inflitta amministrativamente dall’ente e il caso sarà inoltrato allo STJD, che deciderà sull’applicazione della perdita di punti alla società incriminata“.

