Svolta in Francia: la Ligue 1 passerà da 20 a 18 squadre nel 2024

Una rivoluzione in Francia e che in Italia ancora si fa fatica ad arrivarci. Secondo quanto riporta L’Equipe, la LFP (la Lega nazionale francese), insieme ai club di Ligue 1, ha deciso che il massimo campionato francese passerà da 20 a 18 squadre nel 2024. Riunitosi questo mercoledì mattina, il collegio di Lega, dopo accesi dibattiti, ha finalmente accettato una riduzione da 20 a 18 del numero di squadre in gara nel campionato francese. L’annuncio dovrebbe arrivare giovedì. Ma questo inasprimento dell’élite avverrà un anno dopo rispetto a quanto alcuni sperassero poiché avverrà nella stagione 2023-2024 e non una stagione prima. Nel dettaglio, ci saranno quattro retrocessioni in Ligue 2 e due promozioni in Ligue 1 alla fine della stagione 2022-2023 per raggiungere questa cifra di 18 club in Ligue 1. Così la Francia si adatterà a questo aumento di partite europee come anni fa fece ormai la Germania.