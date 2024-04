Svolta in FA Cup: dalla prossima stagione non saranno più previsti i replay in caso di parità

Svolta nel calcio inglese. In FA Cup, infatti, a partire dalla prossima stagione non saranno più previsti i replay, ovvero la ripetizione della partita a campi invertiti in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari. La Federcalcio inglese, quindi, ha accolto la richiesta dei club di avere un calendario meno congestionato. Tale cambiamento sarà in vigore anche per le successive sei edizioni, oltre a quella della prossima annata, della coppa nazionale inglese.

Foto: Facebook FA Cup