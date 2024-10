Svoboda: “Dobbiamo alzare il livello, queste ultime due partite fanno tanto male”

Michael Svoboda, difensore del Venezia, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Verona.

Queste le sue parole: “Dobbiamo essere onesti, abbiamo preso dei gol su calci d’angolo e dobbiamo stare più attenti. Bisogna alzare il livello. Ognuno deve prendersi le sue responsabilità, anche io ho sbagliato 2/3 passaggi importanti. Dobbiamo essere più cattivi e concentrati, perché poi alla fine durante la partita queste cose si vedono. Sono il primo a prendermi le mie responsabilità, sicuramente posso fare meglio. Queste due partite fanno tanto male, anche oggi abbiamo avuto tante occasioni per segnare il secondo gol. Sono contento di essere convocato per la prima volta in nazionale, non vedo l’ora di andare e conoscere tutti ma vado lì un po’ arrabbiato per le sconfitte col Venezia”.

Foto: twitter Venezia