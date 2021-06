Svizzera, Xhaka: “Il rigore sbagliato è stato un duro colpo ma siamo riusciti ugualmente a scrivere la storia”

Il centrocampista della Svizzera, Granit Xhaka, ha commentato la vittoria della sua Svizzera contro la Francia ed il conseguente accesso ai quarti di Euro 2020 nel post partita: “È fantastico, potevamo fare il 2-0 nei 90′ e chiudere la partita ma il rigore sbagliato ci ha portato a disorganizzarci. Siamo rientrati in partita nel finale mostrando una grande forza mentale, non so cosa dire: abbiamo pareggiato in dieci minuti, poi ai rigori abbiamo provato emozioni fantastiche. Stasera abbiamo scritto la storia, dobbiamo essere tutti orgogliosi per quanto fatto. C’è chi non voleva scommettere su di noi, ma ora tutti sanno chi è la Svizzera. Adesso ci attende una gran partita con la Spagna, servirà una prestazione ancora migliore rispetto a quella odierna”.

Foto: Profilo Instagram del giocatore