Svizzera, Tami conferma Yakin: “Non è a rischio. La delusione c’è, ma il nostro Mondiale rimane positivo”

Pierluigi Tami, direttore delle squadre maschili della Federcalcio elvetica, ha confermato il commissario tecnico Murat Yakin all’indomani dall’eliminazione registrata contro il Portogallo della posizione del commissario: “Murat non è a rischio – ha spiegato attraverso le colonne di Blick -. Ieri il Portogallo è stato migliore di noi sotto tutti i punti di vista: fisicamente, tatticamente e tecnicamente. Collettivamente abbiamo corso dieci chilometri in meno di loro: era come se avessimo un giocatore in meno in campo. La delusione c’è, ma il nostro Mondiale rimane comunque positivo”.

Foto: Twitter Svizzera