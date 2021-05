La Svizzera di Vladimir Petkovic batte in amichevole gli Stati Uniti per 2-1 mandando un segnale all’Italia in vista degli Europei. Dopo il vantaggio americano con Lleglet, gli elvetici tornano in partita grazie al rigore trasformato dal terzino del Torino Ricardo Rodriguez (che sbaglierà un altro rigore più tardi), e vincono grazie alla rete siglata nella ripresa da Zuber.

Foto: Sito Toro