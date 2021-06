Svizzera in vantaggio sulla Francia all’intervallo: decide Seferovic di testa

Svizzera in vantaggio a sorpresa sulla Francia a Bucarest dopo 15′ con Haris Seferovic. Cross di Zuber dalla sinistra che trova lo stacco dell’attaccante, che anticipa Lenglet e batte di testa Lloris. Seconda firma per Seferovic a Euro 2020. La squadra di Deschamps reagisce con Mbappé al 26′ calcio di punizione che si stampa sulla barriera e sulla ribattuta il giocatore del PSG ci riprova, pallone a lato.

Due minuti più tardi è Rabiot a rendersi pericoloso con un missile di sinistro, anche in questo caso Sommer accompagna con lo sguardo la sfera che termina sul fondo di pochissimo. Finisce a sorpresa, con la Svizzera avanti sui Campioni del Mondo della Francia, la prima metà di gara allo Stadio Arena Națională.