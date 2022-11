Svizzera, i convocati di Yakin per il Mondiale: ci sono due giocatori della Serie A

Il CT della Svizzera, Murat Yakin, ha diramato la lista dei convocati per i Mondiali in Qatar, con due calciatori che militano in Serie A: Ricardo Rodriguez del Torino e Michel Aebischer del Bologna.

Questa la rosa completa:

Portieri – Gregor Kobel, Philipp Köhn, Jonas Omlin, Yann Sommer.

Difensori – Manuel Akanji, Eray Ervin Cömert, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Fabian Schär, Silvan Widmer.

Centrocampisti – Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Edimilson Fernandes, Fabian Frei, Remo Freuler, Ardon Jashari, Fabian Rieder, Djibril Sow, Renato Steffen, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Denis Zakaria.

Attaccanti – Breel Donald Embolo, Noah Okafor, Haris Seferovic, Ruben Vargas.

Foto: twitter Svizzera