Svilar: “Non mi aspettavo questo impiego dopo tanti mesi in panchina. Ringrazierò sempre De Rossi”

Mile Svilar, portiere della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bayer Leverkusen.

Queste le sue parole: “Se mi aspettavo questo minutaggio? Non me lo aspettavo dopo tanti mesi che non giocavo tanto. Però io faccio il mio lavoro come tutti e ora sta andando bene. Domani vogliamo fare una grande partita come squadra, tutti insieme”.

Come stai vivendo questo momento? “Come ho detto, non me l’aspettavo. Il momento è arrivato anche grazie il mister. Sono felice ma non penso solo alle prestazioni individuali. Voglio vincere come squadra e questo dobbiamo fare”.

Ti cambia qualcosa avere giocatori diversi davanti quando costruisci da dietro?

“Sì, il mister mi chiede di giocare in un modo e io lo faccio. Sto rivedendo le partite e io devo ancora migliorare nell’impostazione da dietro. Si migliora con gli allenamenti. Penso che stiamo facendo bene e dobbiamo continuare a migliorare”.

Hai studiato i rigoristi del Bayer? “Sì, ho guardato già la scorsa settimana perché possono esserci anche durante la partita. Poi domani rivedrò, non si sa mai cosa succede”.

