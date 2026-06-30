Svilar, il sondaggio Juve e il muro altissimo della Roma

30/06/2026 | 22:25:41

La Juve ci ha provato, con un contatto diretto nella notte, coinvolta la Roma per memorizzare gli eventuali – possibili – sviluppi sul fronte Svilar. L’abbiamo venduta così, senza andare oltre. Il mercato è fatto di queste situazioni che diventano idee all’improvviso ma che poi passano attraverso le interpretazioni di chi deve cedere. La Roma ha preso atto, dal sondaggio non siamo andati oltre, il muro giallorosso è stato altissimo. E anche se il 30 giugno sta scivolando via, l’idea è sempre stata quella di non sacrificare – almeno in questa fase – i gioielli a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Foto: Instagram Svilar