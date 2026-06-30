Esclusiva: Svilar, nella notte contatti diretti tra Juventus e Roma. Gli scenari

30/06/2026 | 09:51:30

La Juventus si è mossa ufficialmente per Mile Svilar, portiere classe 1999 della Roma. Non uno dei tanti rumors, nei giorni scorsi era stato fatto anche il suo nome per i bianconeri, ma addirittura un contatto diretto tra i club. È accaduto nella notte, questa è la notizia: la Juve ha chiesto la disponibilità proprio nell’ultimo giorno utile (il famoso 30 giugno) per fare almeno una cessione come vorrebbe il club giallorosso. Per la Roma Svilar è fondamentale, la valutazione supera i 40 milioni, ma il passo dalla Juve è stato ufficialmente fatto. E vedremo quale sarà la disposta giallorossa, ovviamente con il coinvolgimento della proprietà.

Foto: Instagram Svilar