Il ct della nazionale svedese, Janne Andersson, ha inserito nella lista dei preconvocati anche Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan tornerà a vestire la maglia del suo Paese contro Georgia, Kosovo ed Estonia, sfide valevoli per le prossime qualificazioni mondiali a Qatar 2022.

Ricordiamo che lo stesso Andersson non aveva convocato Ibra in occasione dei Mondiali 2018.