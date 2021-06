Svezia, Lustig: “Dobbiamo fare meno errori per continuare il nostro cammino”

Durante la conferenza stampa, in attesa della sfida tra l’Ucraina e la Svezia, prevista per martedì 29 alle ore 21.00, il terzino svedese, Mikael Lustig, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Siamo un po’ isolati e protetti durante il torneo, ma quando entri allo stadio e senti le grida capisci quante persone ci seguono con impegno. È una sensazione fantastica e ti fa comprendere che stai facendo qualcosa di grande. Ora sarà importante commettere il minor numero di errori possibili per continuare il nostro cammino. Sarà importante farsi trovare pronti ed avere più voglia dei nostri avversari”.

Foto: Dal profilo Instagram del giocatore