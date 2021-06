Svezia, Kulusevski: “Felice di aver debuttato, la nostra priorità è vincere”

Dejan Kulusevski, esterno offensivo della Juventus e della Svezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro, ritenendosi felice per il suo esordio e chiarendo quali siano le priorità della squadra: “È stato molto importante debuttare nel campionato europeo. Ero abbastanza calmo e ho lasciato che la partita venisse da me. L’ultimo minuto in cui abbiamo segnato è stato chiaramente il migliore, è stata una bella sensazione. Sono orgoglioso della mia prima partita qui agli Europei. Mi sto solo divertendo. Il nostro stile di gioco? Le statistiche potrebbero dire che abbiamo un possesso palla basso e pochi passaggi. Poi ci sono altre statistiche che mostrano che abbiamo vinto il girone. Quelle statistiche sono più importanti. Certo, vogliamo più palla, ma la priorità è sempre vincere”.

Foto: Instagram del giocatore