Svezia, il ct Andersson ha convocato altri 6 giocatori dopo le positività emerse. Non c’è Ibrahimovic

Dopo le positività al Covid-19 di Dejan Kulusevski e Mattias Svanberg, la Svezia ha convocato sei calciatori in più in vista di Euro2020, creando una ‘bolla parallela’ (come accaduto alla Spagna) nel caso in cui dovessero arrivare altri contagi tra i 26 convocati per l’Europeo. Il c.t. Janne Andersson ha chiamato: Jacob Rinne (portiere del AaB), Mattias Johansson (terzino destro del Gençlerbirligi), Joakim Nilsson (centrale dell’Arminia), Niklas Hult (centrocampista dell’Hannover), Jesper Karlsson (attaccante dell’AZ) e Isaac Kiese Thelin (attaccante del Kasimpasa). Non c’è Zlatan Ibrahimovic, ancora non al meglio della condizione dopo l’infortunio.