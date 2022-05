Svezia, Ibra rinuncia alle gare di Nations League di giugno

Zlatan Ibrahimovic rinuncia alle gare di Nations League di giugno con la Nazionale e probabilmente dice addio alla maglia della Svezia. Come riporta la Gazzetta, il 40enne del Milan non risponderà presente alla convocazione del c.t. Janne Andersson per le 4 gare di Nations League programmate per la prima metà di giugno. Lo ufficializzerà oggi il commissario tecnico in conferenza stampa.

La Svezia sarà impegnata contro la Slovenia in trasferta il 2/6, la Serbia in casa il 9/6) e la Norvegia sia in casa che in trasferta 5/6 e 12/6.

Le condizioni fisiche dello svedese non sono ottimali, anche in campionato, infatti, nelle ultime gare sta dando un contributo nei minuti finali, perchè non al massimo della condizione.

Foto: Twitter Svezia