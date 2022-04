Svanberg: “L’assenza di Mihajlovic si fa sentire. Lui ci trasmette il coraggio per vincere”

A BFC Week, il settimanale del Bologna, il centrocampista svedese Svanberg ha fatto il punto della situazione. Ecco le sue parole: “Veniamo da una grande partita con la vittoria sfumata nel finale. In 9 abbiamo fatto di tutto per non prendere gol ma non ci siamo riusciti. Abbiamo comunque portato a casa un buon punto. Siamo contenti perché ne abbiamo fatti 5 nelle ultime tre affrontando Milan e Juve. Domenica contro l’Udinese sarà tosta perché sono una squadra fisica, ma possiamo tranquillamente vincere. Ci sentiamo di poter fare bene anche mercoledì contro l’Inter. Mihalovic? La sua assenza si fa sentire tanto anche se siamo in contatto ogni giorno; è lui a trasmetterci il coraggio per vincere. Rivivere l’esperienza del ricovero del mister non è stato facile per nessuno, ma cerchiamo di restare sempre tranquilli in campo. La mia stagione? Mi darei 6, anzi anche 7. Ho fatto bene ma posso fare ancora meglio, e mi piacerebbe fare almeno altri due gol da qui alla fine”.

FOTO: Twitter Bologna